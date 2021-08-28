Противоэпидемические меры усилят в российских школах 1 сентября

В школах России 1 сентября будут усилены противоэпидемические меры. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива», — сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания. Его слова процитировал ТАСС.

Министр попросил всех с пониманием отнестись к этим мерам. Соблюдение противоэпидемических мер позволит вернуться к очной форме обучения в новом учебном году, объяснил он.

Никаких планов по переводу обучения в школах на дистанционный формат нет, отметил глава ведомства. Накануне Кравцов заявил, что в прошлом учебном году, когда в стране перешли на формат домашнего обучения, это была вынужденная мера. Кравцов подчеркнул, что никто не может заменить учителя.

В Минпросвещения ранее призвали учителей вакцинироваться перед началом учебного года. Вместе с тем вакцинация остается добровольной. Кравцов напомнил, что на федеральном уровне к учителям нет требования носить маски во время уроков, каждый регион будет принимать решение об этом самостоятельно.

О том, что дистанционка не может заменить традиционный формат обучения в школах, ранее заявил и российский президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что получать знания крайне важно, но при этом нельзя «превращать человека в машину».