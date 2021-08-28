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    28 августа 2021, 12:53

    Противоэпидемические меры усилят в российских школах 1 сентября

    Александр Блинов

    В школах России 1 сентября будут усилены противоэпидемические меры. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    Противоэпидемические меры усилят в российских школах 1 сентября

    «С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива», — сказал он в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания. Его слова процитировал ТАСС.

    Министр попросил всех с пониманием отнестись к этим мерам. Соблюдение противоэпидемических мер позволит вернуться к очной форме обучения в новом учебном году, объяснил он.

    Никаких планов по переводу обучения в школах на дистанционный формат нет, отметил глава ведомства. Накануне Кравцов заявил, что в прошлом учебном году, когда в стране перешли на формат домашнего обучения, это была вынужденная мера. Кравцов подчеркнул, что никто не может заменить учителя.

    В Минпросвещения ранее призвали учителей вакцинироваться перед началом учебного года. Вместе с тем вакцинация остается добровольной. Кравцов напомнил, что на федеральном уровне к учителям нет требования носить маски во время уроков, каждый регион будет принимать решение об этом самостоятельно.

    О том, что дистанционка не может заменить традиционный формат обучения в школах, ранее заявил и российский президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что получать знания крайне важно, но при этом нельзя «превращать человека в машину».