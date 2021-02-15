Минобрнауки не увидело причин для введения должности проректора по цифровизации

Инициатива АНО «Институт прогрессивного образования» о введении в учебных заведениях должности проректора по цифровизации не нашла поддержки в министерстве науки и высшего образования. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, там считают что вузы могут сами могут распределять должностные обязанности между сотрудниками.

В министерстве отметили, что по закону российские вузы в плане административной деятельности обладают полной автономией. Руководство самостоятельно определяет сотрудников на должности и само может назначить ответственных за цифровую трансформацию.

В данный момент, российские вузы самостоятельно проводят работу по переводу образовательных программ на электронные и дистанционные платформы. Все это происходит в рамках государственной программы «Цифровая образовательная среда».

В 2020 году 44 вуза представили собственные программы цифрового развития. В этом — количество таких высших учебных заведений увеличится до 90. Весь процесс контролирует департамент цифрового развития Минобрнауки.

АНО «Институт прогрессивного образования» выступила с предложением ввести в школах, колледжах и вузах России должность завуча или проректора по цифровому развитию, чтобы он решал вопросы по переводу образовательного процесса и управлению образовательной организацией на цифровую платформу. Письмо институт направил в министру высшего образования и науки Валерию Фалькову и главе Минцифры Максуту Шадаеву.