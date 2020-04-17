Проректор ВШЭ: отмена ЕГЭ приведет к сбоям

«Мне кажется, это сейчас будет очень травмировать абитуриентов. Когда люди в течение двух лет готовились к одним экзаменам, а потом их переформатируют в такие короткие сроки, то, кроме сбоев, мы ничего не получим», — пояснила Касамара.

Она заявила, что учебные заведения страны не готовы снова организовать вступительные испытания.

«Это большая нагрузка на вузы, потому что у большинства российских вузов уже нет внутренних экзаменов и прием ведется по ЕГЭ или по результатам олимпиад общероссийских. Поэтому в данной ситуации я бы все-таки предпочла сдавать ЕГЭ. Хотя сейчас все дезориентированы, как это будет проходить онлайн, появляется много вопросов. Прежде всего из-за большой нагрузки на сети, они часто не выдерживают и дают сбои», — добавила Касамара.

Проректор ВШЭ призвала увеличить количество дней для проведения ЕГЭ, чтобы сократить нагрузку на сети.

«Количество вариантов по каждому направлению достаточное для того, чтобы их разбить на несколько дней. На осень я бы не переносила, потому что министр Фальков (министр науки и высшего образования России. — Прим. „Ридуса“) заявил, что не исключает, что новый учебный год начнется в онлайне. Сейчас надо завершить этот год и спокойно приступить к следующему», — заключила Касамара.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы откладываются на следующий учебный год.