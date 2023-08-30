Образование 30 августа 2023, 18:59 Проректор Брюховецкая рассказала, что в России обучаются студены из 100 стран

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На обучение в Россию приезжают студенты из 100 стран, в частности, из Азии, Африки и бывших советских республик. Об этом в пресс-центре НСН рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая.

По ее словам, больше всего студентов приезжает их Белоруссии. Далее идут учащиеся из постсоветского пространства. Кроме того, российское образование ценится среди граждан Индии, Китая, Конго, Вьетнама и многих других.

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Возглавляет рейтинг самых востребованных среди иностранных студентов специальностей госуправление, юриспруденция и реклама.

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