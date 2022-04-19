Прокуратура добилась отмены решения о закрытии школы в Приморье с единственным учеником

Решение о закрытии школы в приморском поселке Горный было отменено решением Кировского районного суда после обращения прокуратуры. Подробности дела сообщил РИА «Новости» представитель надзорного ведомства.

Решение о ликвидации школы, в которой учился всего один ученик, в 2021 году принял глава Кировского района без обязательного создания комиссии и без учета мнения местных жителей. Первоклашка был приписан к школе в селе Крыловка, которое находится в 31 километре от Горного, что на один километр превышает максимально допустимый предел удаленности. Чтобы ежедневно не преодолевать это расстояние, школьника перевели на домашнее обучение.

«Прокурор района обратился в Кировский районный суд с исковым заявлением, оспорив решение о ликвидации образовательного учреждения, с требованием возложить на администрацию Кировского муниципального района обязанности по организации образовательного процесса несовершеннолетнего в школе поселка Горный. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме», — сообщил собеседник агентства.

После вступления решения суда в законную силу школу будут обязаны открыть, пока второклассник продолжает домашнее обучение.