Производители школьной формы обманывают покупателей

Эксперты выявили у 13 из 21 товара нарушения в школьной форме. Зачастую претензии связаны с составом материалов, гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.

Самое часто нарушение — соотношение реального материала изделия и того, что написано на этикетке.

У семи образцов обнаружили и небезопасные показатели, и враньё на этикетке.

Данные нарушения могут быть опасны, например, для детей с аллергией.