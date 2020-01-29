    29 января 2020, 11:45

    Производители школьной формы обманывают покупателей

    Анастасия Кременчугская

    Роскачество провело исследование и выяснило, что производители школьной формы обманывают покупатель. «Царьград» написал, что это «может представлять потенциальную опасность».

    Эксперты выявили у 13 из 21 товара нарушения в школьной форме. Зачастую претензии связаны с составом материалов, гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.

    Самое часто нарушение — соотношение реального материала изделия и того, что написано на этикетке.

    У семи образцов обнаружили и небезопасные показатели, и враньё на этикетке.

    Данные нарушения могут быть опасны, например, для детей с аллергией.