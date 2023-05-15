Образование 15 мая 2023, 22:16 Производители электроники попросили тщательней готовить специалистов «Коммерсант»: производители электроники попросили лучше готовить специалистов Freepik

Читать 360tv в

Профильные ассоциации производителей электроники и Минпромторг попросили Минпросвещения скорректировать программы обучения специалистов в колледжах и техникумах — эксперты отмечают низкое качество образования сотрудников средних специальностей. Это усугубляет ситуацию с дефицитом кадров в радиоэлектронной отрасли, сообщил «Коммерсант».

Замглавы Минпромторга Василий Шпак направил в адрес Минпросвещения письмо с просьбой увеличить строки обучения специалистов среднего звена и скорректировать образовательные программы в техникумах и колледжах. Существующие сроки и структура программы не позволяют студентам освоить «профессиональные компетенции», считают представители профильных организаций.

Реклама

«Этого срока не хватает не только на получение навыков работы на предприятии, но даже чтобы научиться держать паяльник», — заявил гендиректор «Бештау» Олег Осипов.

Также специалисты указали на «возрастную яму», которая образовалась в отрасли за последние годы. Профильные учреждения последние десятилетия готовили недостаточно специалистов, сейчас на производство приходят либо плохо подготовленные сотрудники младше 20 лет, либо опытные работники старше 40 лет. Середины нет, отметили эксперты.

Одной из причин дефицита кадров в радиоэлектронике специалисты назвали дисбаланс в мерах поддержки. Выпускники предпочитают работать не на заводах, а в IT-компаниях, чтобы получать льготы.