Программы воспитания для детсадов и колледжей предложили в Минпросвещения

Министерство просвещения разработало приблизительную программу по воспитанию для детских садов и колледжей. Аналогичные были апробированы в прошлом году в 17 тысячах учебных заведений. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Кравцова.

«Они (программы для детсадов и СПО) — своеобразная основа базовых рабочих программ воспитания, которые с 1 сентября должны появиться в каждой образовательной организации», — процитировала «Парламентская газета» главу Минпросвещения. Кравцов также призвал учителей и воспитателей применять эти программы в рабочем процессе. Он добавил, что в новом учебном году воспитательной работой будут заниматься специальные советники директоров школ. Лучшие практики распространят на все регионы страны.