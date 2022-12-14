Образование 14 декабря 2022, 03:18 Программы упражнений подготовят освобожденным от физкультуры школьникам Минпросвещения сообщило о физкультурной спецпрограмме для школьников со слабым здоровьем РИА «Новости»

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Освобожденным от занятий физкультуры школьникам больше не придется ждать своих одноклассников, сидя на скамейке. Для них введут специальные программы с комплексом упражнений. Как сообщила «Парламентская газета», об этом в Совете Федерации рассказала директор департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Наумова.

Она пояснила, что программы упражнений для школьников со слабым здоровьем разработают спортивные федерации совместно с министерством.

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Кроме выполнения упражнений на уроках физкультуры, учеников вовлекут в отдельные виды спорта при помощи адаптивных программ на переменах и на внешкольных занятиях.

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Инициативу уже поддержали в палате регионов. Там попросили, чтобы к разработке физкультурных программ для слабых детей привлекли научное сообщество.