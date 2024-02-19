Образование 19 февраля 2024, 11:14 Программу уроков «Разговоры о важном» дополнят пунктом о семейной истории Минпросвещения включит изучение истории семьи в «Разговоры о важном» в школах РИА «Новости»

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В российских школах начнут изучать историю семьи. Эту тему включат в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» в следующем учебном году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос и попросила включить в школьную программу материалы по изучению семейной истории. Минпросвещения поддержало ее инициативу.

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«При формировании тем внеурочных занятий „Разговоры о важном“ на 2024-2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта „Моя история“ для их проведения», — ответило министерство.

Обязательные внеурочные «Разговоры о важном» в российских школах начали проводить с сентября 2022 года. Нововведение поддержали более 80% родителей. Президент России Владимир Путин назвал задачу этих уроков — привить школьникам любовь к своей стране.