19 февраля 2024, 11:14
Программу уроков «Разговоры о важном» дополнят пунктом о семейной истории
Минпросвещения включит изучение истории семьи в «Разговоры о важном» в школах
В российских школах начнут изучать историю семьи. Эту тему включат в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» в следующем учебном году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос и попросила включить в школьную программу материалы по изучению семейной истории. Минпросвещения поддержало ее инициативу.
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«При формировании тем внеурочных занятий „Разговоры о важном“ на 2024-2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта „Моя история“ для их проведения», — ответило министерство.
Обязательные внеурочные «Разговоры о важном» в российских школах начали проводить с сентября 2022 года. Нововведение поддержали более 80% родителей. Президент России Владимир Путин назвал задачу этих уроков — привить школьникам любовь к своей стране.
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