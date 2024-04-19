Образование 19 апреля 2024, 11:40 Программу подготовки работников промышленности расширили в колледжах Москвы Автор фото: Стоян Васев

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Взаимодействие столичных колледжей и московской промышленности вышло на новый уровень. Повышение качества образовательных программ поможет обеспечить отрасли высококвалифицированными рабочими кадрами.

Компания «Газпром нефть» и руководство крупнейшего московского колледжа № 26 подписали меморандум о развитии образовательных программ и внедрении новых учебных методик. Студенты профильных направлений будут проходить обучение в соответствии с требованиями Московского НПЗ, — преподавателям предоставят полную методологическую поддержку. Учащимся обеспечат производственную практику и стажировку на предприятии, а лучшим выпускникам предложат трудоустройство.

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Соглашение с колледжем заключили в рамках платформы компании «Лига колледжей», цель которой — популяризировать технические специальности и привлечь выпускников к работе в нефтегазовой отрасли. Площадку создали, чтобы сотрудничать с российскими организациями среднего профессионального образования, повышать качество образовательных программ, реализовывать совместные проекты и обмениваться опытом. Платформа включает 14 колледжей из девяти регионов страны.

Автор фото: Стоян Васев

В рамках сотрудничества столичному колледжу № 26 помогут с актуализацией профильной учебной программы, чтобы специалисты могли максимально адаптироваться к будущей работе. Учащиеся получат возможность освоить самое современное оборудование благодаря компьютерным классам с тренажерами-двойниками установок.

«Современный сотрудник промышленного предприятия Москвы — высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями технологических процессов и передовыми практиками производства. Со своей стороны, город стимулирует развитие образовательных проектов для уже занятых в индустрии специалистов, а также поддерживает совместные программы бизнеса и учебных заведений, которые позволяют студентам еще на стадии обучения освоить необходимые навыки для работы в реальном секторе экономики», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Автор фото: Стоян Васев

«Мы ставим перед собой целью обеспечение бесшовного перехода выпускников колледжей на производственные активы компании», — отметил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

«Выпускникам колледжей со средним образованием предприятие предлагает освоить рабочие специальности, такие как оператор технологической установки, машинист, лаборант с перспективой карьерного роста», — уточнил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.