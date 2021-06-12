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    12 июня 2021, 13:44

    Программу ОБЖ в российских школах предложили изменить

    Дарья Морозова

    Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев предложил улучшить программу школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». По его мнению, это очень важный предмет.

    Программу ОБЖ в российских школах предложили изменить

    Об этом сообщило агентство Ura.ru. Сафаралиев считает, что предмет нужно преподавать так, «чтобы дети знали и были готовы к тем суровостям жизни, которые им предстоит увидеть после школы».

    По его словам, ОБЖ не уделяется внимание в школах, в результате ученики не знают, как себя вести во время разных природных явлений. Например, при грозе или наводнении, пояснил депутат.

    В Москве с первого июля начнется профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры». Принять участие в нем сможет около тысячи человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы.

    «В течение 20 дней ребята будут знакомиться с актуальными профессиями, учиться работать в команде и прокачивать навыки, необходимые для успешного построения карьеры в будущем», — рассказали в ведомстве.