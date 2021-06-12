Программу ОБЖ в российских школах предложили изменить

Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев предложил улучшить программу школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». По его мнению, это очень важный предмет.

Об этом сообщило агентство Ura.ru. Сафаралиев считает, что предмет нужно преподавать так, «чтобы дети знали и были готовы к тем суровостям жизни, которые им предстоит увидеть после школы».

По его словам, ОБЖ не уделяется внимание в школах, в результате ученики не знают, как себя вести во время разных природных явлений. Например, при грозе или наводнении, пояснил депутат.

В Москве с первого июля начнется профориентационный проект для подростков «Лето моей карьеры». Принять участие в нем сможет около тысячи человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения столицы.

«В течение 20 дней ребята будут знакомиться с актуальными профессиями, учиться работать в команде и прокачивать навыки, необходимые для успешного построения карьеры в будущем», — рассказали в ведомстве.