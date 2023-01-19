Образование 19 января 2023, 17:44 Программа федерального проекта «Профессионалитет» приняла около тысячи нижегородцев

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В Нижнем Новгороде подвели итоги реализации федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году и озвучили цели на следующие 12 месяцев. Об этом сообщило ИА «Время Н».

В проекте уже приняли участие около тысячи нижегородцев. И это только начало, потому что в новом году планируют создать еще три образовательно-производственных кластера к уже трем существующим.

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«Период появления молодого специалиста в организации был от 4 до 6 лет. Это первая проблема. Вторая проблема — качество этого специалиста. Когда этого специалиста начинали готовить, отрасль убегала вперед», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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Он подчеркнул, что есть ряд моментов, требующих коррекции. В частности, некоторые этапы обучения затянуты или перегружены теоретическим материалом, который не пригодится в дальнейшей работе. Однако пользу проекта с точки зрения появления возможности системы образования, которая отвечает потребностям работодателя. А также за счет сокращения периода обучения специалистов.