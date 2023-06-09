Образование 09 июня 2023, 19:03 Профориентационный фестиваль для старшеклассников пройдет в Москве В Москве 18 июня пройдет фестиваль для старшеклассников «Про профессии и про возможности» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице 18 июня пройдет масштабный фестиваль для старшеклассников «Про профессии и возможности», сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Ирина Швец.

Организаторы подготовили более 200 мастер-классов по самым востребованным профессиям и специальностям, включая информационные технологии, автоматические системы управления, мехатронику и робототехнику.

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На фестивале вручат награды победителям московского этапа Всероссийского конкурса «Мастер года».

Мероприятие пройдет на территории Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Для получения бесплатного билета нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.