Работодателей привлекут к профориентации школьников

Всего четверть российских школ сотрудничают с представителями рынка труда, поэтому дети плохо себе представляют свою будущую профессию. Половина студентов разочаровываются ко второму курсу в выбранном направлении, и бросают обучение.

Поэтому Минпросвещения разработало методические рекомендации для директоров школ, чтобы они привлекали будущих работодателей к внеклассной деятельности. Документ есть в распоряжении газеты «Известия».

Замдиректора центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС Айрат Сатдыков участвовал в проведенном анализе, который стал основой для методички ведомства. Он сообщил изданию, что представители рынка могут помочь школам с материально-техническим обеспечением и принять участие в профориентации школьников.

«Очень важно, чтобы и они участвовали в таких процессах. Это позволяет организовать раннюю профориентацию, познакомить учеников с тенденциями рынка труда», — подчеркнул Айрат Садыков.

Председатель комиссии Общественной палаты по соцполитике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок напомнила, что школьники могут брать подработку с 14 лет. По ее мнению, подобный опыт очень важен.

Заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина заявила, что опыт раннего знакомства с профессией с привлечением будущих работодателей особенно важен в сельских школах. Он может стать единственным «окном в профессию».

За первый квартал 2019 года кванториумы и изобретариум Подмосковья посетили почти три тысячи человек. Как сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, вскоре к детским технопаркам в Реутове, Королеве и Красногорске присоединится кванториум в Балашихе.