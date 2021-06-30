Профильный психолого-педагогический класс появится в Салехарде

Класс психолого-педагогического профиля откроется в Салехарде в третьей школе для старшеклассников с нового учебного года. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на мэра города Алексея Титовского.

Школьники смогут изучать такие предметы, как психология общения, этика деловых коммуникаций, основы возрастной психологии, социальное проектирование. Также у них будет возможность проходить практику.

«Класс психолого-педагогического профиля откроется для ребят всех школ Салехарда, которые окончили девятый класс и планируют продолжить обучение в вузе по направлениям: PR, лингвистика, педагогика, журналистика, актерское мастерство, предпринимательство в индустрии детства и другие», — рассказал Титовский.