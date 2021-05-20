Профилактику буллинга проведут в школах Морозовска после скандала с учительницей из-за макияжа

В школах Морозовского района Ростовской области проведут совещания с руководителями образовательных учреждений после того, как учительница попыталась насильно смыть макияж с ученицы. Об этом сообщили в отделе образования районной администрации.

В школе № 4 Морозовска 17 мая учительница, грубо обращаясь со школьницей, попыталась смыть с ее лица косметику, подведя к раковинам. Этот момент сняли на камеру, после чего в школе начали служебное расследование. Это происшествие тут же обсудили с участием всех сторон, по итогам заседания они пришли к примирению. Дети и их родители отказались от психологической помощи.

На следующий день в школе провели заседание педагогического совета. Учителям напомнили о необходимости соблюдать этические нормы. Школьный психолог побеседовал с учениками и очевидцами произошедшего.

Учительница, которая пыталась смыть с девочки макияж, уволилась. Она написала заявление по собственному желанию.

В четверг в Морозовске проведут еще одно совещание с руководителями школ по профилактике буллинга. Такие же совещания до конца учебного года пройдут в каждом образовательном учреждении района.