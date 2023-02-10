Образование 10 февраля 2023, 15:02 Профессор СПбГУ Сергей Аплонов рассказал о подготовке кадров для Крайнего Севера Профессор СПбГУ Аплонов рассказал о подготовке кадров для Крайнего Севера

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Студенты из арктических регионов в последний год проявляли больше интереса к учебным заведениям Петербурга, это связано с подготовкой кадров для Крайнего Севера. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал директор Научно-исследовательского центра Арктики СПбГУ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Сергей Аплонов.

По его словам, наиболее востребованы сейчас вакансии геологов, нефтяников, биологов, экологов, а также химиков и физиков в области материаловедения.

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«Но самое главное — в Арктике сегодня наиболее востребованы междисциплинарные исследования, а значит, важен целый комплекс специалистов. Например, в сфере экологии наиболее успешны исследования на стыке естественных и общественных наук, в области материаловедения — исследования в области природоподобных технологий и так далее», — сказал Сергей Аплонов.

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Кроме того, СПбГУ при подготовке кадров организует студентам производственную и учебную практику в условиях арктического региона. А также университет сотрудничает с компаниями Крайнего Севера для дальнейшего трудоустройства кадров.