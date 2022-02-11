Профессор РАН Мажуга заявил, что необходимости в должности омбудсмена для учителей нет

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать должность омбудсмена для преподавателей. Профессор РАН Александр Мажуга в беседе с «Инфо24» посоветовал повременить с таким решением.

По словам эксперта, в данной профессии особой необходимости нет. Он подчеркнул, что подобные ситуации являются не особо распространенными. Жалобы, заметил Мажуга, стоит рассматривать в частом порядке, передали Daily Storm.

«Эту инициативу необходимо проанализировать. <…> Инициативы по защите — это всегда позитивно, но нужно изучить, есть ли в этом необходимость, насколько часто это (необоснованная травля педагогов) происходит», — отметил профессор.