Профессор Дудова рассказала, чем может обернуться снижение проходных баллов ЕГЭ

Член ученого совета ФИПИ, председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, профессор Людмила Дудова рассказала в беседе с URA.ru, чем может обернуться снижение проходных баллов ЕГЭ.

По словам эксперта, многим россиянам станет в разы проще получить высшее образование. Однако такое решение негативно повлияет на качество набора.

«С одной стороны, мы решаем проблемы увеличения бюджетных мест для того, чтобы обеспечить получение бесплатного образования, а с другой стороны — заполняем места с более низкими баллами», — заявила она.

Специалист подчеркнула, что тенденция на снижение проходных баллов является тревожной, передал RT.