Образование 12 января 2024, 14:31 Профессор Белый заявил о необходимости адаптации системы высшего образования к современным реалиям

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Адаптацию отечественной системы высшего образования к современным реалиям необходимо предусмотреть в России. Об этом сообщил профессор, доктор технических наук Евгений Белый сайту Infox.ru.

По словам эксперта, следует вовремя вводить изменения в программы подготовки специалистов и избегать «оголтелого омоложения» профессорско-преподавательского состава. Работодатели должны подумать о формировании конкурентоспособных предложений для молодых кадров.

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При этом Белый отметил, что не все выпускники вузов «доходят» до проходной заводов, делая выбор в пользу сфер торговли и сервиса.