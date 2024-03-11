Образование 11 марта 2024, 19:01 Профессор Абанкина: негативное отношение россиян к госэкзаменам вполне закономерно

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Исследование Superjob показало, что 63% россиян негативно относятся к Единому государственному экзамену. Это вполне закономерно, сообщила профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в эфире радио «КП».

По ее словам, госэкзамены по всем предметам достаточно сложные, поэтому ждать, что к нему отнесутся с позитивом, довольно сложно. При этом успешная сдача ЕГЭ открывает абитуриентам двери в престижные вузы.

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«Это экзамены с высокой ставкой. Те, кто получает 80 и выше баллов, стремятся учиться в ведущих университетах. Те, кто получают меньше, тоже имеют все шансы продолжить образование за счет бюджета. Но уже в вузах, которые расположены в регионах», — отметила Абанкина.