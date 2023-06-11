Образование 11 июня 2023, 03:13 Профессиональную охрану захотели ввести в школах в малонаселенных пунктах России «Известия»: школы в малонаселенных пунктах РФ хотят обеспечить профессиональной охраной РИА «Новости»

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Замглвы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный подготовил инициативу об обеспечении охраной школ в малонаселенных пунктах. Это должно быть организовано с помощью и под наблюдением государства, привели мнение депутата «Известия».

«Важно <…> добиться, чтобы все школы без исключения были полноценно защищены, оборудованы постами охраны и обеспечены высококвалифицированными кадрами, — сказал парламентарий.

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Выборный напомнил, что российский президент Владимир Путин не раз говорил о важности единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности школ.

Свой запрос в кабмин депутат обосновал большим числом обращений людей по сложившейся ситуации в Госдуму. В одном из обращений указано, что без охраны остаются не только малокомплектные образовательные организации, но и большинство средних, находящихся в городах и населенных пунктах районного значения.

Ранее сообщалось о тренировке сотрудников Домодедовского ОВО Главного управления Росгвардии по Московской области по обезвреживанию проникшего в школу нарушителя. Охранник школы нажал тревожную кнопку. После этого на место приехали росгвардейцы, которые задержали злоумышленника.