Проект «Педагогические сезоны» стартовал в Петербурге

Новый цикл городского проекта «Педагогические сезоны» начался в Северной столице. Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Владимира Княгинина.

Открытие состоялось накануне в «Точке кипения» РГПУ имени А. И. Герцена. Проект нацелен на создание на базе университета открытого культурно-образовательного пространства, которое насыщено полезными ресурсами для развития и обучения.

«Программа „Педагогических сезонов“ этого года включает свыше 100 различных мероприятий, связанных с образованием, инновационными технологиями, гибкими навыками, саморазвитием, спортом, здоровым образом жизни, воспитанием детей, выявлением и поддержкой талантливой молодежи», — отмечается в сообщении.