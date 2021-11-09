Проект о новых правилах орфографии разработали в России

Минпросвещения РФ подготовило проект свода правил русской орфографии и пунктуации. Первый такой документ был создан в 1956 году, но за эти годы язык претерпел изменения, появились новые слова и конструкции, написание которых не было регламентировано.

По мнению авторов проекта, сейчас в обществе есть запрос на наличие не просто полного справочника для письменной коммуникации, но и на теоретическое обоснование принимаемых решений, сообщил ТАСС.

Эта аргументация должна опираться на выработку принципов кодификации языковых норм, поэтому над правилами работают и представители Орфографической комиссии при РАН, с которыми будет обсужден вариант орфографического свода.

В комиссию, которая разрабатывает этот проект, вошли лингвисты, преподаватели вузов, школьные учителя и методисты. Они приступили к его созданию в 1991 году, планируется, что свод правил будет готов к концу этого года.