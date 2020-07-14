Проект Минпросвещения «500+» поможет школам с низкими результатами

Министерство просвещения РФ запускает новый проект помощи школам «500+», показавшим низкие образовательные результаты. Часто такие учебные заведения работают в сложных социально-экономических условиях. Также адресную поддержку получат школьники, у которых есть проблемы в обучении.

«В помощь регионам в рамках проекта будут сформированы методики адресной поддержки школ с низкими образовательными результатами по кадровым и содержательным вопросам, включая формирование новых кадровых ресурсов», — говорится на сайте Минпросвещения.

В школы направят руководителей с богатым управленческим опытом, а также студентов-педагогов, которые имели успехи в учебе. Кроме того, будет обеспечено сетевое взаимодействие с лучшими учебными заведениями регионов для обмена опытом.

«Такая практика является признанным инструментом помощи школам во всем мире, прежде всего в странах с успешными образовательными системами», отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Также в школах создадут предметные «творческие лаборатории», создадут возможности для профессионального роста педагогов, внедрят обучение исследовательской и проектной деятельности.

Всего в проекте на первом этапе примут участие около 250 школ в 20 регионах страны.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Подмосковье введут в эксплуатацию 16 школ и 6 детских садов.