Проект «IT-семья» стартовал в Москве

«Ростелеком» запустил проект «IT-семья» в Москве. В нем вместе с внуками участвуют бабушки и дедушки.

В свои 62 Наталья Хачко снова оказалась за партой. Те же конспекты и яркие маркеры, но вместо учебника — монитор. Наталья рассказывает — записалась на курсы интернет-грамотности, чтобы быть на одной волне с продвинутой внучкой. Десятилетняя София помогает бабушке освоить простейшие функции и учится сама. В планах обеих — изучать веб-дизайн.

Источник фото: телеканал «360»

Но сперва — основы: организация рабочего стола, знакомство с папками и файлами. За две недели учащимся предстоит пройти путь от общения в мессенджерах до оплаты госуслуг онлайн. Кроме того, пенсионерам и детям расскажут, как защитить компьютер или мобильное устройство от вирусов и спама, чем в Сети можно делиться и какую информацию стоит скрыть.

Источник фото: телеканал «360»

«Проект „Ростелеком“ „IT-семья“ позволяет нашим участникам не только получить новые знания — цифровые знания, но и получить массу положительных эмоций при общении со своими близкими, которые будут находиться с ними во время проекта и, по сути, учить своих бабушек и дедушек цифровой грамотности сегодняшнего дня», — отметила директор департамента продуктов, тарифов и продвижения МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Оксана Жуковская.

В аудиториях студенты собираются по понедельникам и четвергам. Дома их, как и полагается, тоже ждут задания. «IT-семья» — проект не только просветительский. Главная цель — сблизить детей и пенсионеров, научить их общаться на одном языке.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы заинтересуем и детей, и бабушек, и дедушек, потому что на самом деле мир компьютерных технологий, мир IT — он настолько разнообразен, что, уверяю вас, даже тем, кто продвинутые пользователи, мы найдем что рассказать. Мы считаем проект социально важным и значимым. И вообще, идею командного обучения старшего поколения и их внуков очень важной и интересной, потому что на стыке горящих глаз молодых и умудренных опытом, возможно, родятся новые интересные идеи и стартапы», — сказала директор компьютерной академии «Шаг» в Москве Юлия Шелюто.

Источник фото: телеканал «360»

Финалом образовательной программы станут командные состязания — ученикам предстоит показать все, чему они научились на практике. Завершится обучение 23 декабря.