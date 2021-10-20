Проект «Большая перемена» заработал в Калининградской области

Проект «Большая перемена», направленный на поддержку и профессиональное развитие школьных учителей, стартовал в Калининградской области. Об этом сообщил Infox.ru.

Благодаря проекту учителя могут развивать профессиональные навыки и обмениваться опытом. В рамках проекта организуются площадки для обмена опытом между педагогами, для них проводятся лекции и семинары. Кроме того, одной из важных целей проекта является поддержка педагогов и оперативное реагирование на их запросы.

«Проект „Большая перемена“ — это механизм сопровождения учителей и поддержки профессионального сообщества. Любой регион, любой муниципалитет имеет свои особенности, и очень важно иметь достаточно оперативный инструмент ответа на запросы педагогов. Федеральные истории имеют собственную логику и выстроены в определенной системе, но на месте очень четко видны, например, те дефициты, которые сейчас есть у педагогов регионов. И возможность быстро ответить, оперативно закрыть вопрос крайне важна», — рассказала проректор по развитию Калининградского института развития образования Юлия Скабицкая.