  • Проект «Бесконфликтная школа» запустят в Московской области

    13 сентября 2019, 21:28

    Анастасия Максимовских

    Проект по сокращению школьных конфликтов запустят в Подмосковье. Он так и будет называться — «Бесконфликтная школа». Итоги «Безопасного лета-2019» подвела на пресс-конференции детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
    Проект «Бесконфликтная школа» запустят в Московской области

    Запустят проект в 10-ти пилотных муниципалитетах. Это Королев, Павловский Посад, Химки, Балашиха и другие. При запуске учтут и мнение самих участников — школьников и учителей — опрос проведут на школьном портале Подмосковья.

    Проект «Бесконфликтная школа» запустят в Московской области | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Из других итогов «Безопасного лета» — уменьшение количества ДТП с участием детей и подростков. Чтобы еще снизить число ДТП, в подмосковных дворах установят «лежачих полицейских». Они появятся именно в тех местах, где чаще всего происходят аварии.

    Проект «Бесконфликтная школа» запустят в Московской области | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Начнут установку с пяти муниципалитетов. В пилотный проект попали Люберцы, Подольск, Одинцово и Солнечногорск.