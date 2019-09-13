Проект «Бесконфликтная школа» запустят в Московской области

Проект по сокращению школьных конфликтов запустят в Подмосковье. Он так и будет называться — «Бесконфликтная школа». Итоги «Безопасного лета-2019» подвела на пресс-конференции детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Запустят проект в 10-ти пилотных муниципалитетах. Это Королев, Павловский Посад, Химки, Балашиха и другие. При запуске учтут и мнение самих участников — школьников и учителей — опрос проведут на школьном портале Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Из других итогов «Безопасного лета» — уменьшение количества ДТП с участием детей и подростков. Чтобы еще снизить число ДТП, в подмосковных дворах установят «лежачих полицейских». Они появятся именно в тех местах, где чаще всего происходят аварии.

Источник фото: телеканал «360»

Начнут установку с пяти муниципалитетов. В пилотный проект попали Люберцы, Подольск, Одинцово и Солнечногорск.