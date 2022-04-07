Пробный этап Всероссийской олимпиады школьников проведут в Москве

В Москве учащиеся 3-10 классов могут заранее попробовать свои силы на пробном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ), которая пройдет с 11 апреля по 27 мая. Об этом написало utro.ru со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

Результаты пробного этапа не будут учитываться в основном конкурсе, однако школьники имеют шанс попробовать свои силы в различных дисциплинах.

«Мы видим, что многие ученики, начавшие участвовать в олимпиаде с пригласительного этапа, затем успешно позанимались летом и потом отлично выступили на школьном и муниципальном этапах, а некоторые дошли до регионального и даже до заключительного», — сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Для участия нужно получить специальный код, который выдадут в школе, либо при самостоятельной регистрации на сайте. Выполнять задания можно будет с 09:00 до 21:00 в режиме онлайн.