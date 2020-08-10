10 августа 2020, 15:48
Проблемы дистанционного образования раскрыли в Госдуме
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова перечислила порталу News.ru проблемы в дистанционном обучении, которые возникли во время пандемии коронавируса.
«Во-первых, профессиональное обеспечение обучения. Урок — это не чат с учениками. <…> Я не представляю, как можно дистанционно управлять целым классом. <…> Точно так же невозможно проконтролировать усвоение урока», — подчеркнула парламентарий.
Она заметила, что дистанционное образование оказалось недоступным для многих детей, которые живут в отдаленных населенных пунктах. У них нет доступа к Интернету, компьютерам, смартфонам и прочим гаджетам.
«Получается, что разные уровни дохода дают разные возможности получения знаний. А это уже сословная градация по принципу имущественного ценза. Это несправедливо, мягко говоря», — обратила внимание собеседница издания.