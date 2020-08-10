Проблемы дистанционного образования раскрыли в Госдуме

«Во-первых, профессиональное обеспечение обучения. Урок — это не чат с учениками. <…> Я не представляю, как можно дистанционно управлять целым классом. <…> Точно так же невозможно проконтролировать усвоение урока», — подчеркнула парламентарий.

Она заметила, что дистанционное образование оказалось недоступным для многих детей, которые живут в отдаленных населенных пунктах. У них нет доступа к Интернету, компьютерам, смартфонам и прочим гаджетам.

«Получается, что разные уровни дохода дают разные возможности получения знаний. А это уже сословная градация по принципу имущественного ценза. Это несправедливо, мягко говоря», — обратила внимание собеседница издания.