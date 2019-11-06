«Проблема не в количестве лет». Что ждет балакавриат и магистратуру в России

Владимира Путина озадачило разделение высшего образования на магистратуру и бакалавриат. Однако это не значит, что реформы начнутся прямо сейчас.

Разделение бакалавриата и магистратуры озадачило Путина Подробнее

Такую мысль в беседе с «360» высказал проректор по науке Государственнго института русского языка им. А. С. Пушкина, профессора кафедры общего и русского языкознания, доктор филологических наук Михаил Осадчий.

Напомним, глава государства на совещании президентского Совета по русскому языку задался вопросом, что дает разделение на бакалавриат и магистратуру? Может быть, это просто «модная голая схема»? Путин признался, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, но предположил, что можно возродить прежнюю систему высшего образования.

Михаил Осадчий сообщил, что, если бы вопрос реформы был решен, он, как человек, находящийся внутри системы, бы об этом знал. Эта инициатива пока дискуссионного характера, это предложение. Он добавил, что в любом случае окончательное решение будет принимать министерство науки и высшего образования.

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«После окончания бакалавриата преподаватели в некоторых школах могут вести занятия только в основной школе, то есть, до девятого класса, а в старшей школе они уже не преподают. А уже с магистерским дипломом преподают в старших классах. Но на самом деле, здесь, мне кажется, ситуация поправима. Главная претензия состояла в том, что за четыре года на бакалавриате не успевают дать всю программу по основным предметам, в частности, по русскому языку и литературе русистам. Проблема не в количестве лет, это проблема эффективного учебного плана», — сообщил проректор госинститута.

По его мнению, пока не хватает специалистов нужного профиля, поэтому русский язык преподают те специалисты, которые есть. Если хорошо спланировать учебный процесс, хорошего и квалифицированного работника можно подготовить за четыре года.

«Мне кажется, что здесь проблема не в том, чтобы сделать новый специалитет из бакалавриата, а проблема в том, чтобы подойти более рационально к планированию учебных планов филологов, чтобы там было именно больше специальных предметов, больше было углубленного изучения русского языка и литературы и меньше каких-то общих предметов», — предложил эксперт.

Михаил Осадчий подчеркнул, что гораздо легче изменить учебный план, нежели вернуть пятилетнее образование. Он добавил, что в системе образования постоянно проводятся какие-либо, пусть небольшие, реформы. Сейчас педагогический мир волнует переход на новые образовательные стандарты. По его словам, все школы будут учиться по примерно одному расписанию.