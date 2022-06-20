Признание ЛНР и ДНР включили в программу по истории для девятых классов
Российские школьники начнут изучать на уроках истории признание ЛНР и ДНР и пандемию
Школьную программу по истории для российских девятиклассников дополнят признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик, пандемией коронавируса, строительством Крымского моста и трубопроводов «Северный поток — 2» и «Сила Сибири». Об этом говорится в предварительной программе модуля «Новейшая история России», опубликованной на сайте Института стратегии развития Российской академии образования.
Модуль состоит из нескольких тем, разделенных на разделы. Последний называется «Российская Федерация на современном этапе». В него включили тему «Экономического роста», в которых рассказывается об основных направлениях национальных проектов 2019–2024 годов.
Далее рассказывается о реализации крупных экономических проектов, к которым отнесли Крымский мост и трубопроводы Северный поток — 2» и «Сила Сибири». Также в модуле упоминаются голосованием по поправкам Конституции в 2020 году и признание Россией Донецкой и Луганской народных республик в этом году.
Примерная программа уже получила одобрение коллегии Министерства просвещения России.
Главной целью нового курса истории авторы назвали воспитание школьников в духе патриотизма и готовности молодежи защищать и сохранять историческую память, противодействуя фальсификации фактов.