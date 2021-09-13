Издание учебника со ссылкой на порносайт приостановили в России

Ссылку на порносайт напечатали в учебниках по английскому языку Spotlight для шестого класса. Издательство «Просвещение» уже приостановило издание и распространение пособия.

В издательстве отметили, что после жалоб родителей начали проводить проверку содержания учебника по иностранному языку. Причем учебное пособие уже не раз проходило государственную экспертизу и проверки негосударственных организаций.

«На текущий момент электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника», — привел сообщение пресс-службы «Просвещения» ТАСС.

Версию учебника со ссылкой на порносайт пообещали заменить. Также издательство попросило Роскомнадзор заблокировать ресурс, ссылка на который напечатала в учебном пособии. В «Просвещении» подчеркнули, что считают информационную безопасность детей своим приоритетом, а также подтверждают свою приверженность высоким стандартам, которые предъявляются к образовательному контенту.

Ссылку на порносайт в учебнике Spotlight нашли родители детей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.