Приемную кампанию в вузы в 2021 году могут сделать дистанционной

Минобрнауки РФ подготовило и опубликовало для общественного обсуждения проект, в соответствии с которым приемная кампания на 2021-2022 учебный год будет проведена дистанционно. Уже разработан порядок приема абитуриентов в новых условиях.

В проекте сказано, что прием документов в электронной форме может стать обязательным. К личной подаче можно прибегать, но только исходя из условий эпидемической обстановки.

Скорее всего, в онлайн-формате пройдут вступительные экзамены, также удаленно будет рассматриваться апелляция.

Приемная кампания начнется 20 июня и закончится 17 августа.

В начале апреля в Санкт-Петербурге ввели новые правила набора студентов в вузы. Абитуриентов наберут общим конкурсом и распределят по профилям. Учебным заведениям разрешат самостоятельно выбирать вступительные испытания и устанавливать минимальные баллы для поступления.