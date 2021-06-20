Приемная кампания стартовала в российских вузах

В воскресенье в российских вузах стартовала приемная кампания. Документы для поступления можно подать удаленно или очно до конца июля. Зачислять студентов будут в августе.

Министерство науки и высшего образования опубликовало приказ, из которого следует, что направить необходимые бумаги можно в пять вузов, выбрав в каждом до 10 направлений подготовки или специальностей.

Высшие учебные заведения самостоятельно установят максимальное количество направлений, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе, уточнило радио «Говорит Москва». Однако их должно быть не менее двух и не более 10.

Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар сообщил, что сегодня в Московской области открылась онлайн-запись в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования через региональный портал госуслуг. Впервые электронная запись в колледжи прошла в прошлом году. Тогда студенты подали 122 тысячи электронных заявлений. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в раздел «Образование» — «Образование детям».