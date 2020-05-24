«Приемная кампания пройдет с особенностями». В Минобрнауки рассказали, как поступать в вузы в 2020 году

Приемная кампания в вузах в 2020 году пройдет до конца лета, и зачисление должны завершить в августе. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, как в этом году поступать в университеты.

«Естественно, в этом году приемная кампания пройдет с особенностями. И в первую очередь это касается сроков. Они отодвинуты по сравнению с обычными сроками. Тем не менее мы хотим начать прием документов в июне», — сказал Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Афанасьев рассказал, что в течение июня приемные комиссии будут работать с аттестатами, фотографиями и другими документами. В конце приемной кампании нужно будет внести только результаты ЕГЭ. Абитуриенты могут подавать документы в пять вузов, в каждый университет — на три специальности.

По словам Афанасьева, первыми будут зачислять абитуриентов с особыми льготами и правами, квотами.

100% зачисления мы произведем в августе. Пока такой предварительный график Дмитрий Афанасьев.

Замминистра также рассказал, что в этом году будет около 30 тысяч бюджетных мест для будущих студентов.

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ будут сдавать только те школьники, которые собираются поступать в вузы. Как объявил на этой неделе президент Владимир Путин, сдача экзаменов начнется 29 июня. В этот день школьники будут будут сдавать географию, литературу и информатику. Основная волна экзаменов продлится до 20 июля, когда пройдет ЕГЭ по иностранным языкам.