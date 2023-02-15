Образование 15 февраля 2023, 16:53 Прием заявлений на участие в ЕГЭ по русскому языку завершился в Нижегородской области

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Свыше 13 660 жителей нижегородской области зарегистрировались на участие в едином государственном экзамене по русскому в 2023 году. Среди них — 12 007 учеников 11-х классов. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные Министерства образования и науки региона.

Также 6 235 выпускников решили сдавать математику профильного уровня, а 5 773 школьников — базовую математику.

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Представители ведомства отметили, что среди необязательных предметов самым популярным остается обществознание. В текущем году его будут сдавать 43% от всех людей, сдающих ЕГЭ.

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