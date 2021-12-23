Прием документов на заочную форму обучения в магистратуре МГОУ стартует 10 января

В МГОУ с 10 января начнут принимать документы на заочную форму обучения в магистратуре по пяти направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогическое образование», — и 10 программам. Четыре из них открыты в магистратуре впервые, сообщили в пресс-службе университета.

Среди новых направлений — «Финансовая аналитика и консалтинг» (направление «Экономика»), «Управление развитием региона» (направление «Государственное и муниципальное управление»), «Юрист в правоохранительной и правозащитной деятельности» (направление «Юриспруденция»), «Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережения» (направление «Педагогическое образование»).

Абитуриентам университета стоит обратить внимание на такие образовательные программы, как «Интегративный подход к обучению детей с речевыми нарушениями», «Современная наука в преподавании истории и общественно-политических дисциплин», «Кадровый менеджмент», «Управление инновационными и инвестиционными проектами», «Региональное управление и муниципальный менеджмент» и другие.

Документы можно подать с 10 января по 4 февраля 2022 года очно в приемной комиссии университета и дистанционно с помощью электронной информационной системы МГОУ.

С 7 по 9 февраля пройдут вступительные испытания в форме собеседования с использованием дистанционных технологий в режиме видеоконференции, сообщили в вузе. Занятия для магистрантов начнутся с 1 марта.