Прием документов по-новому. Как дистанционно поступить в вуз?
В этом году приемную кампанию в российские вузы решили организовать по-новому. Все абитуриенты смогут подать документы на сайте университета или института, а также через портал госуслуг. На портале уже появился раздел «Поступление в вуз онлайн».
Главным нововведением стала электронная подпись. Ее можно использовать не только для удаленного поступления, но и для других манипуляций на госуслугах. Оформление электронной подписи занимает определенное время, поэтому заняться ее получением лучше как можно раньше.
Для оформления этой подписи необходимо подать заявку, оплатить госпошлину и подтвердить данные с помощью оригиналов документов. Все бумаги потребуется принести в удостоверяющий центр. Список таких учреждений можно найти на сайте Минкомсвязи. Если воспользоваться услугами центра при кадастровой палате, то будет возможность заказать выезд специалиста на дом.
Сам прием документов в вузы начнется 20 июня. Побороться за место в учебном заведении могут выпускники прошлых лет, выпускники колледжей или техникумов, а также те, кто хочет продолжать обучение в магистратуре.
Какие нужны документы?
Для подачи заявления на поступление потребуется собрать определенный пакет документов.
«Первый документ — паспорт, который нужно отсканировать или сфотографировать первые две страницы, чтобы они были читаемые. Точно так же нужно поступить с аттестатом, третий документ — анкета», — объяснил «360» ректор государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.
Ответственный секретарь приемной комиссии МГОУ Ирина Щеглова отметила, что все оригиналы документов тоже потом потребуются. Бумаги об образовании и медицинские справки нужно предоставить в университет в течение первого учебного года.
Вступительные экзамены
Дистанционный формат приема документов и зачисления уже работал в российских вузах до пандемии. Но далеко не на все специальности можно взять абитуриентов удаленно. Именно поэтому университеты в этом году сами решат, для каких факультетов проводить вступительные экзамены онлайн, а для каких — очно.
Например, традиционные вступительные ждут будущих актеров, режиссеров, хореографов и вокалистов. При этом экзамены будут проходить строго по правилам Роспотребнадзора. Это значит, что у абитуриентов будут мерить температуру и просить соблюдать дистанцию.
Основным плюсом дистанционного зачисления станет то, что многим не придется ехать в другие города, чтобы попробовать поступить в вуз мечты. Кроме того, в 2020 году станет больше бюджетных мест, а цена на платное обучение не будет расти.