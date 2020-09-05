Приехавшие из-за границы школьники смогут ходить на занятия без теста на COVID-19

Вернувшиеся с отдыха в других странах школьники смогут посещать занятия без сдачи теста на коронавирус. При этом региональные власти могут самостоятельно ввести подобное правило, предупредил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо, по возможности, максимально соблюдать — это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей», — привел ТАСС слова главы Минпросвещения.

Кравцов добавил, что в рекомендациях нет требования об обязательной сдаче теста на COVID-19 школьниками. Но информацию лучше уточнить в Роспотребнадзоре, Минздраве и региональных штабах. По словам министра, начало учебного года в целом прошло спокойно. При этом он опроверг все слухи о возможном переходе на удаленное обучение.

«Мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемическая ситуация, потому что для нас задача — это сохранение здоровья, обеспечение здоровья наших учеников, учителей и родителей обучающихся. Но каких-то опасений на сегодняшний день нет», — заключил Кравцов.

Российские школьники перешли на дистанционное обучение весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Новый учебный год начался в школах в традиционном формате.