Приехавшие из-за границы школьники смогут ходить на занятия без теста на COVID-19
«Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо, по возможности, максимально соблюдать — это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей», — привел ТАСС слова главы Минпросвещения.
Кравцов добавил, что в рекомендациях нет требования об обязательной сдаче теста на COVID-19 школьниками. Но информацию лучше уточнить в Роспотребнадзоре, Минздраве и региональных штабах. По словам министра, начало учебного года в целом прошло спокойно. При этом он опроверг все слухи о возможном переходе на удаленное обучение.
«Мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемическая ситуация, потому что для нас задача — это сохранение здоровья, обеспечение здоровья наших учеников, учителей и родителей обучающихся. Но каких-то опасений на сегодняшний день нет», — заключил Кравцов.
Российские школьники перешли на дистанционное обучение весной 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Новый учебный год начался в школах в традиционном формате.