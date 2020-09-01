01 сентября 2020, 17:42
Президентское кадетское училище открылось в Кемерове
Первое в Сибири Президентское кадетское училище открылось в Кемерове. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Строительство длилось два года. За процессом следили губернатор и Министерство обороны России.
Все оборудование в училище современное и технологичное. Также там есть спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном. Спальные корпуса рассчитаны на 840 воспитанников.