Президент Путин поздравил школьников с 1 Сентября и попросил поддержать первоклассников

Президент России Владимир Путин поздравил всех школьников, студентов, преподавателей и учителей с началом учебного года. Особенно он отметил первоклассников, ведь для них 1 сентября открывается большая новая глава в жизни.

С поздравлением с 1 Сентября президент обратился к учащимся школ, гимназий и лицеев на площадке всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, сообщило РИА «Новости».

Путин отметил, что одни из любимых праздников в России — это Рождество и Новый год. Но нельзя не отметить День знаний, ведь он открывает новый учебный год.

«Прежде всего хочу поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, и их родителей», — сказал он.

По словам главы государства, если для школьников старших классов все идет более или менее по накатанной, то для первоклашек это новая страница в жизни.

«Начало их судьбы с точки зрения получения знания и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом в жизни. Это очень важный период в жизни малышей», — отметил Путин.

Он обратился ко всем российским школьникам с просьбой поддерживать первоклассников.

«Хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах», — заключил президент.