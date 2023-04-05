05 апреля 2023, 23:28
Преподавательница Миняева рассказала, как оставаться профессионалом
Преподавательница Нина Миняева посоветовала учителям быть терпимее
Нина Алексеевна Миняева — педагог с 60-летним стажем. В беседе с «Время Н» она рассказала, как стать хорошим преподавателям и заслужить любовь детей.
По словам преподавательницы, учителям очень важно оставаться терпимыми к своим ученикам. Важно относиться с любовью и уважением к своей профессии, а также не забывать работать над собой.
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«Если человек стал педагогом по призванию, то он будет дорожить своим делом. Но самое главное — любить и уважать свою профессию», — отметила Миняева.
Учителя
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