    17 марта 2020, 15:07

    Преподавателей тюменского вуза могут уволить за встречу со студентами

    Анастасия Кременчугская

    Преподавателей Тюменского государственного университета могут уволить за нарушение карантина. Одно из правил — не встречаться со студентами. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на педагога, пожелавшего остаться анонимным.

    За попытку встречи со студентами во время карантина, объявленного из-за угрозы распространения коронавируса, педагогов ждет взыскание. За повторную попытку — увольнение. Об этом говорится в инструкции для преподавателей.

    Карантин продлится до 30 марта. Сейчас преподавателям объясняют новую форму проведения лекционных и практических занятий.

    В пресс-службе университета сообщили, что информации о данной инструкции у них нет.