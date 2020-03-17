17 марта 2020, 15:07
Преподавателей тюменского вуза могут уволить за встречу со студентами
Преподавателей Тюменского государственного университета могут уволить за нарушение карантина. Одно из правил — не встречаться со студентами. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на педагога, пожелавшего остаться анонимным.
За попытку встречи со студентами во время карантина, объявленного из-за угрозы распространения коронавируса, педагогов ждет взыскание. За повторную попытку — увольнение. Об этом говорится в инструкции для преподавателей.
Карантин продлится до 30 марта. Сейчас преподавателям объясняют новую форму проведения лекционных и практических занятий.
В пресс-службе университета сообщили, что информации о данной инструкции у них нет.