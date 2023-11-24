Образование 24 ноября 2023, 13:33 Преподавателей нижегородских вузов наградили Нижегородском кремле

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В Нижегородском кремле наградили более 75 преподавателей нижегородских вузов, которые внесли вклад в обучение студентов. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказал министр образования региона Михаил Пучков, на данный момент в нижегородских вузах работает около пяти тысяч преподавателей, которые обучают более 100 тысяч студентов. Более 73% из них имеют ученые степени доктора и кандидата наук.

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Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню преподавателя высшей школы.