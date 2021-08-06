Преподаватель СПбГУ рассказал о преимуществах создания кванториумов в школах

Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать в школах города кванториумы — кружки для занятия робототехникой. Преподаватель программирования в СПбГУ, кандидат физико-математических наук Тимур Лепихин поддержал инициативу, передали Nation News.

По мнению преподавателя, такие кружки помогут детям полюбить робототехнику и найти дело своей жизни. Лепихин подчеркнул, что проводить занятия по робототехники лучше с учениками старших классов. При этом лучше всего давать сложные задания, которые не получится освоить с первого раза. Он отметил, что такой подход вызовет у детей интерес.