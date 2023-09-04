Образование 04 сентября 2023, 15:24 Преподаватель Шмонина посоветовала не заставлять детей учиться через силу

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Если заставлять детей учиться через силу, сводя весь процесс к зубрежке, знания не отложатся в голове. Об этом изданию «Дни.ру» рассказала руководитель онлайн-школы «Зачетный курс» Светлана Шмонина.

По ее словам, если на школьника давить, то к ни какому результату это не приведет. Во-первых, зазубренная информация испарится из головы через пару месяцев. Кроме того, такой подход лишает ребенка мотивации и вызывает неприязнь к предмету, который заставляют учить.

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Если процесс происходит из-под палки, то ошибок будет больше. Ребенок учится внимательнее, если ему интересно.

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