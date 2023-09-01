Образование 01 сентября 2023, 16:17 Преподаватель НИУ ВШЭ Карлов: искусственный интеллект не напишет исследовательскую часть диплома

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Чат-боты с технологиями искусственного интеллекта не смогут написать за студентов дипломную работу, которая предполагает наличие исследовательской части. Об этом сообщил преподаватель института образования НИУ ВШЭ Иван Карлов «Звезде».

По словам специалиста, эта часть подразумевает самостоятельную работу студента над своим проектом. Искусственный интеллект может лишь описать тезисы научным языком, однако сгенерировать исследовательскую часть он не в силах.

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Карлов отметил, что своим студентам он не задает таких заданий, которые система ИИ напишет на отлично.