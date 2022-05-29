Преподаватель назвал три главные ошибки во время ЕГЭ

Российские школьники во время сдачи единого государственного экзамена в основном допускают три основные ошибки. Среди них спешка при выполнении заданий, отсутствие стратегии при прохождении экзамена и неверное заполнение бланка. Об этом Lenta.ru сообщила глава отдела преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Дарья Сироткина.

По ее словам, выпускникам необходимо составить личную стратегию при выполнении заданий, определив приоритетные для себя блоки.

«Нужно заранее потренироваться, в каком порядке выполнять задания. Лучше начать с более простых заданий, переходя затем к сложным», — сообщила преподаватель.

Сироткина рассказала, что со спешкой поможет справиться взвешенный подход к решению задач.

«Небольшая пауза поможет успокоиться и найти место, с которого начались различия в решении», — продолжила она.

Основной же ошибкой, влияющей на оценку, является неверное заполнение бланков ЕГЭ.

«Иногда выпускники без необходимости используют разделительные знаки или пробелы. В таких случаях компьютер засчитывает задание как неверное. Писать ответ необходимо разборчивым почерком и черной гелевой ручкой», — заключила Сироткина.

Психолог Наталья Наумова дала совет родителям не давить морально на ребенка, если он при выполнении ЕГЭ не набрал необходимого количества баллов.